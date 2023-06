Five Nights At Freddy's: ecco il primo trailer ufficiale italiano!

News





09/06/2023 |

Non abbiamo ancora una data di uscita ma intanto gustiamoci il primo antipasto di Five Nights At Freddy's, grazie al trailer ufficiale italiano diffuso dalla Universal Pictures. L'horror movie, adattamento del famoso videogioco, è prodotto dalla Blumhouse Pictures.



Il film è interpretato da Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, con Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard. Five Nights at Freddy's è diretto da Emma Tammi ed è scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback.



Five Nights at Freddy's è prodotto da Jason Blum e Scott Cawthon. I produttori esecutivi del film sono Bea Sequeira, Russell Binder e Christopher H. Warner. Universal Pictures presenta una produzione Blumhouse, in associazione con Striker Entertainment."

Sinossi:

Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear's Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy's non sarà così facile da superare.