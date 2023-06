Hocus Pocus: in lavorazione il terzo film

News





09/06/2023 |

Un altro film della saga di Hocus Pocus è entrato in lavorazione. Ad annunciarlo è stato Sean Bailey, presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production, che, in un’intervista al New York Times, ha confermato che il terzo atto avrà presto luogo.



Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter Anne Fletcher e Jen D’Angelo torneranno rispettivamente per la regia e per la sceneggiatura, dopo la collaborazione per il secondo capitolo.



La decisione di realizzare il terzo film arriva grazie al successo ottenuto da Hocus Pocus 2, entrato nel 2022 nella top five dei film più visti in streaming. Attualmente non è chiaro se le protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy torneranno anche per quest’altro sequel.