Ryan Reynolds e Kenneth Branagh saranno i protagonisti di Mayday

09/06/2023 |

Ryan Reynolds e Kenneth Branagh lavoreranno insieme per Mayday, pellicola che sarà sviluppata dalla Apple Original Films e dalla Skydance. Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno curato la sceneggiatura (scritta prima dello sciopero degli sceneggiatori) e saranno registi e produttori di questo progetto. Il duo ha curato il film Dungeons & Dragons – L’Onore dei Ladri per conto della Paramount Pictures.



Mayday è stato descritto come un film denso di azione ed avventura ma la trama non è stata rilasciata dalla produzione, dunque non abbiamo informazioni in merito.



Mayday sarà prodotto da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger della Skydance. Reynolds, Ashley Fox, Johnny Pariseau e Patrick Gooing saranno i produttori per conto della Maximum Effort. Carin Sage supervisionerà il progetto per la Skydance.