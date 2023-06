Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: il primo trailer italiano è in rete

News





12/06/2023 |

Ad un mese dal rilascio del primo trailer in lingua originale de Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, vi presentiamo il primo trailer italiano.

La pellicola, come confermato dalla clip, farà il suo debutto nelle sale a partire dal prossimo 8 settembre e vedrà il ritorno di Nia Vardalos, protagonista e, per l’occasione, regista del nuovo capitolo. La stessa Vardalos, in una nota pubblicata dalla Focus Features, ha definito emozionante la realizzazione di questo progetto girato interamente in Grecia.



Al momento non sono state rilasciate notizie riguardanti la trama mentre per il cast sono stati svelati i ritorni di Gia Carides, Joey Fatone, Louis Mandylor, Andrea Martin e John Corbett.



La Playtone, la Gold Circle, HBO e Focus si sono occupati della produzione. La trilogia de Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco è nata nel 2002 con il primo film che ha incassato 368 milioni di dollari mentre il secondo ha toccato quota 90 milioni.



Per la Vardalos si tratta del secondo film da regista in carriera dopo 5 Appuntamenti per Farla Innamorare, uscito nel 2009.