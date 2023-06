News





12/06/2023 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Francesco Nuti, regista e attore cinematografico. A dare notizia della morte dell’artista toscano è stata la sua famiglia.



Classe 1955, toscano, Francesco Nuti ha esordito come attore nel 1981 recitando all’interno di Ad Ovest di Paperino, diretto da Alessandro Benvenuti, proseguendo la sua avventura nel cinema solo come attore fino al 1985 quando passò dietro alla macchina da presa debuttando con Casablanca, Casablanca. Nel 1982 la sua interpretazione nel film Io, Chiara e lo Scuro di Maurizio Ponzi gli permise anche di vincere il David di Donatello come Miglior Attore Protagonista, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro.



Da regista Francesco Nuti ha firmato ben 9 pellicole, l’ultima delle quali realizzata nel 2001 (Caruso, Zero in Condotta). Nel 2005 la sua ultima apparizione cinematografica in Concorso di Colpa di Claudio Fragrasso, l’anno prima dell’incidente domestico che lo costrinse al ricovero al Policlinico di Roma.



Nella nota rilasciata, la famiglia ha voluto ringraziare “tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma”.