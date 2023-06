The Flash: lo spot Siete pronti? è in rete

News





12/06/2023 |

Siamo entrati nella settimana che porterà all'arrivo nelle sale di The Flash e la Warner Bros. Pictures ha rilasciato un nuovo spot.



The Flash è diretto da Andy Muschietti e vede Ezra Miller nella parte del protagonista Barry Allen, affiancato da Ron Livingston, nella parte di suo papà Henry, Kiersey Clemons, tornata nel ruolo della fidanzata Iris West, Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Affleck e Keaton hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.



La sceneggiatura dell'opera è stata scritta da Christina Hodson.



The Flash uscirà nelle sale dal 15 giugno.



Sinossi:

In "The Flash" i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi… A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato ... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo?