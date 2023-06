After Work: online la clip Tipi di lavoratori

News





13/06/2023 |

Una nuova clip di After Work, opera diretta da Erik Gandini, è stata diffusa in rete da Fandango. Il documentario in questione è ispirato dagli scritti sull’ideologia del lavoro di Roland Paulsen ed è una produzione Fasad Production AB in coproduzione con Propaganda Italia con RAI Cinema e Indie Film.



Il debutto nelle sale avverrà il 15 giugno 2023.



Sinossi:

La nostra è una società basata sul lavoro. Fin dall'infanzia ci viene insegnato ad essere orientati al risultato e ad essere competitivi.

La maggior parte dei lavori esistenti oggi potrebbe scomparire nei prossimi 15 anni per via dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Potremmo presto dover ripensare al ruolo che il lavoro ha nelle nostre vite come elemento centrale della nostra esistenza.

L'approccio di questo documentario è esistenziale, curioso e cinematografico. Attraverso le esperienze dirette dei suoi protagonisti in quattro nazioni emblematiche – Kuwait, Corea del Sud, Usa e Italia - After Work esplora cos’è oggi l’etica del lavoro e come potrebbe essere un’esistenza libera dal lavoro.

Una produzione Fasad Production AB in coproduzione con Propaganda Italia con Rai Cinema e Indie Film con il sostegno del Fondo Selettivo per le Coproduzioni Minoritarie e il Tax Credit Cinematografico del Ministero della Cultura Italiano.