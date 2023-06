Asteroid City: ecco una clip con parte del making of

News





13/06/2023 |

Con una clip la Universal Pictures ci porta a vedere da vicino parte del making of di Asteroid City, l'opera di Wes Anderson. Il regista, che ha curato anche la sceneggiatura, ha lavorato con un cast incredibile composto da Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum, Rita Wilson.



Il film è prodotto da Steven Rales, fondatore della Indian Paintbrush, e da Jeremy Dawson.



La Universal Pictures porterà la pellicola nelle sale a partire dal prossimo 14 settembre.



Sinossi:

Asteroid City si svolge in un'immaginaria città americana nel deserto nel 1955. L'itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.