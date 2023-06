Orion and the Dark: in lavorazione il film scritto da Charlie Kaufman

News





13/06/2023 |

La Dreamworks Animation, durante l’Annecy International Animation Festival, che Orion and the Dark arriverà su Netflix nel 2024. Il progetto è legato ad una sceneggiatura scritta da Charlie Kaufman e si basa sul libro di Emma Yarlett.



La storia racconta di Orion, un ragazzo ansioso e che vede nel buio una delle sue più grandi paure, e di Dark, ovvero l’incarnazione di questa sua paura. Dark farà visita ad Orion per dimostrargli che non deve avere paura del buio, lasciando al ragazzo la decisione finale su cosa fare.



La regia è di Sean Charmatz con Peter McCown che si occuperà della produzione. I produttori esecutivi sono Walt Dohrn e Bonnie Arnold mentre, nella sua versione originale, il cast vocale è composto da Jacob Tremblay nel ruolo di Orion e di Paul Walter Hauser in quello di Dark.