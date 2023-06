Il nuovo calendario della Disney: due film di Star Wars nel 2026

News





13/06/2023 |

Novità in vista per quanto riguarda il prossimo calendario cinematografico della Disney. Lo studio infatti – come rivelato da The Hollywood Reporter – ha apportato alcune modifiche alle date di uscita dei suoi prossimi progetti.



Partiamo da Star Wars e da Avatar: due film della saga di Guerre Stellari sono stati fissati per il 2026 mentre Avatar 3 uscirà a dicembre 2025 (inizialmente era previsto per il 2024). Di conseguenza Avatar 4 e Avatar 5 usciranno a dicembre 2029 e dicembre 2031.



Passando ai cinecomic, Deadpool 3 non uscirà più a maggio 2024 ma l’8 novembre dello stesso anno. In tema Vendicatori, Avengers: Kang Dynasty è stato spostato al primo maggio 2026 con Avengers: Secret Wars inserito nello slot di maggio 2027.



Passando ai progetti live-action basati sui lavori animati, Moana uscirà il 7 maggio 2027.