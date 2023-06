Sarà Polley in trattative per dirigere il live-action di Bambi

News





14/06/2023 |

Dopo aver diretto Women Talking – Il Diritto di Scegliere, Sarà Polley è entrata in trattative con la Disney per dirigere l’adattamento di Bambi. A riportare la notizia è Deadline. Secondo quanto riportato dal portale, il progetto è una sorta di musical con Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster che hanno scritto l’ultima bozza di sceneggiatura. Chris e Paul Weitz della Depth of Field saranno i produttori.



Dal 2020 la Disney aveva deciso di realizzare il live-action movie, ingaggiando Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer come sceneggiatori. Al momento non si hanno notizie su quando partirà la produzione del progetto.



Il film di Bambi uscì nelle sale nel 1942 diretto da James Algar, Samuel Armstrong e David Hand, diventando uno dei più grandi classici della storia della Disney.