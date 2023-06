Alien, il nuovo film uscirà nel 2024: ecco la data di uscita

News





14/06/2023 |

Il franchise di Alien tornerà presto nelle sale cinematografiche con un nuovo capitolo e lo farà tra poco più di un anno. La Disney ha infatti fissato per agosto 2024 il debutto dell’opera che sarà diretta da Fede Alvarez. Per il regista si tratta dell'esordio ufficiale nella saga.

L’opera non ha ancora un titolo ufficiale, anche se il portale Production List ha rilasciato il titolo provvisorio: Alien: Romulus. Per quanto riguarda la trama non si hanno informazioni, la 20th Century Fox ha rilasciato però una breve e vaga sinossi in merito: “In questo nono episodio della serie di film immensamente popolare e duratura, un gruppo di giovani in un mondo lontano si trova a confrontarsi con la forma di vita più terrificante dell'universo”.



Il cast del nuovo Alien comprende Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn ed Aileen Wu.



Alvarez ha curato la sceneggiatura con Rodo Sayagues.