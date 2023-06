Deadpool 3: cambia la data di uscita del film

News





14/06/2023

Recentemente la Disney ha deciso di rivedere il proprio calendario cinematografico. E tra le pellicole che hanno subìto dei cambiamenti troviamo anche il terzo capitolo di Deadpool che non uscirà più nelle sale a novembre 2024 ma sei mesi prima, dunque a maggio. Una buona notizia dunque per i fan di questo antieroe della Marvel che dovranno aspettare meno di un anno per assistere al ritorno nelle sale del personaggio interpretato da Ryan Reynolds.



In questo nuovo atto del franchise ritroveremo alcuni volti familiari, già presenti nei precedenti film: Karan Soni e Leslie Uggams, pronti a riprendere in mano i personaggi Dopinder e Blind Al, e ancora Morena Baccarin e Stefan Kapicic, che reciteranno come Vanessa e Colossus. Rientra nel film anche Rob Delaney che all'interno del secondo capitolo aveva interpretato il ruolo di Peter.



Il cast principale è inoltre completato dalle presenze di Hugh Jackman, Emma Corrin e Matthew Macfayden.



Shawn Levy è a bordo per dirigere questo nuovo episodio con Paul Wernick e Rhett Reese che cureranno la sceneggiatura. Tra i produttori troviamo Reynolds, Levy e Kevin Feige.



Questo nuovo progetto legato al franchise sarà il primo nel quale lavoreranno uno accanto all’altro i Marvel Studios con Reynolds e il Team Deadpool.