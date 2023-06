Captain America: nuovo titolo e nuova data di uscita per il film Marvel

News





14/06/2023 |

Interessanti novità arrivano dal fronte Capitan America con il film attualmente in lavorazione che ha un nuovo titolo. Addio dunque a Captain America: New World Order e spazio a Captain America: Brave New World. L’altra novità è inerente alla data di uscita del film che non farà più capolino nelle sale a maggio 2024 ma è stato posticipato di ulteriori due mesi: il cinecomic debutterà il 26 luglio 2024.



Parlando del film i dettagli sulla trama non sono stati svelati dalla Marvel. Del progetto sappiamo che il testimone di Capitan America è passato tra le mani di Anthony Mackie, inserito in un cast che vede al suo interno anche Liv Tyler e Tim Blake Nelson, che riprenderanno dunque i loro ruoli di quando hanno recitato nel film L’Incredibile Hulk, e ancora Harrison Ford, che interpreterà Thaddeus “Thunderbolt” Ross, e William Hurt.



Captain America: Brave New World sarà diretto da Julius Onah da una sceneggiatura curata da Dalan Musson e Malcom Spellman.