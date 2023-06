Giancarlo Esposito reciterà nel nuovo horror movie di Radio Silence

News





Continua a crescere il nuovo horror movie della Universal Pictures che sarà sviluppato da Radio Silence. La new entry delle ultime ore è Giancarlo Esposito che si è unito così a Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton, Angus Cloud e Will Catlett.



Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence dirigeranno il film con il produttore di Scream Chad Villella che si occuperà della produzione dell'opera. La sceneggiatura, invece, è stata inizialemente realizzata da Stephen Shields con la revisione di Guy Busick.



I dettagli legati alla trama non sono stati svelati e non sappiamo quale personaggio andrà ad interpretare Stevens.



Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono reduci dal grande successo ottenuto a livello internazionale da Scream e proveranno ora a realizzare un altro ottimo lavoro entrando a far parte di questo universo horror in fase di sviluppo.