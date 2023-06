Is This Thing On?: Bradley Cooper dirigerà e reciterà nel film

News





15/06/2023 |

Come riportato da Deadline Bradley Cooper e Will Arnett lavoreranno insieme per realizzare Is This Thing On?, pellicola che sarà sviluppata dalla Searchlight Pictures. Cooper non solo reciterà nel film ma sarà anche il regista con Arnett che ha scritto la sceneggiatura insieme a Mark Chappell.



Cooper sarà il produttore tramite la sua Lea Pictures con Arnett e Kris Thykier mentre John Bishop sarà il produttore esecutivo. Per il regista si tratterà del terzo film in carriera dopo A Star Is Born e Maestro, quest’ultimo attualmente in fase di sviluppo. Recentemente ha ripreso il ruolo di Rocket Raccoon, uno dei personaggi principali del cinecomic Guardiani della Galassia, recitando nel terzo capitolo della saga.



I dettagli legati alla trama di Is This Thing On? non sono stati ancora svelati.