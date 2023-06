Josh Duhamel reciterà nel film Not Without Hope

News

Josh Duhamel si è unito al cast di Not Without Hope, survival thriller, adattamento del libro di Nick Schuyler e Jere Longman che sarà scritto e diretto da Joe Carnahan. Duhamel si unisce così ad un cast che comprende JoBeth Williams, Quentin Plair, Terrence Terrell e Marshall Cook.



Protagonista del film è Zachary Levy.

Levy interpreterà Nick Schuyler, un uomo che insieme ad alcuni suoi amici, Will Bleakley, a Marquis Cooper e Corey Smith, giocatori della NFL, deciderà di partire per una gita in mare aperto al largo della Florida: durante il viaggio il gruppo dovrà fare i conti con una brutale tempesta. Dell’evento tragico Schuyler sarà l’unico sopravvissuto con il film che descriverà i momenti spaventosi che hanno visto i loro amici gettati in acqua dopo il capovolgimento della barca a causa della tempesta.



Levy ha dichiarato di essere “onorato di far parte di questo progetto, una tragica storia di perdite e coraggio importante da condividere”.