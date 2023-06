Argylle: annunciata la data di uscita del film di Matthew Vaughn

News





16/06/2023 |

E’ stata definita la data di uscita di Argylle, spy-adventure di Matthew Vaughn. La pellicola farà il suo debutto ufficiale nel 2024. Il film, prodotto da Apple Original Films, sarà sviluppato dalla Universal Pictures ed arriverà nei cinema a partire dal 2 febbraio 2024 prima di far la sua apparizione su Apple TV+.



Argylle segue le vicende di Henry Cavill nei panni di una super spia il cui lavoro lo porta negli Stati Uniti, a Londra e in altri luoghi esotici. Il cast è brillante e comprende Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose and Samuel L. Jackson.



Jason Fuchs ha curato la sceneggiatura.