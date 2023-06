Andy Muschietti dirigerà Batman: The Brave and the Bold

News





16/06/2023 |

Andy Muschietti è pronto per entrare nel mondo di Batman con una nuova pellicola da dirigere. A riportare la notizia è Variety che sottolinea come l’opera sarà uno dei nuovi titoli messi in cantiere da James Gunn e Peter Safran.



Muschietti è già inserito nel mondo della DC Comics, avendo diretto The Flash, e presto si metterà al lavoro per Batman: The Brave and the Bold, questo il titolo ufficiale del nuovo progetto che si baserà sulla serie a fumetti di Grant Morrison che racconta della famiglia di Batman dove il figlio biologico di Bruce Wayne sarà il nuovo Robin.



Parlando di Muschietti, Gunn e Safran hanno raccontato: “Abbiamo visto The Flash prima di iniziare a lavorare per la DC Studios e sappiamo che siamo nelle mani di un regista visionario e amante della DC Comics".



Barbara Muschietti sarà la produttrice con la compagnia Double Dream insieme a Gunn e Safran.