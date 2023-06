Jeanne Du Barry: La Favorita del Re dal 30 agosto al cinema: ecco il trailer

News





19/06/2023 |

A poco più di un mese dal primo trailer di Jeanne Du Barry: La Favorita del Re, drama movie biografico che vede il ritorno dietro la macchina da presa di Maïwenn, vi mostriamo una nuova clip. La regista ha curato la sceneggiatura di questa opera con Teddy Lussi-Modeste e Nicolas Livecchi portando gli spettatori in Francia nel cuore del settecento.



La stessa regista è anche la protagonista del film affiancata da un inedito Johnny Depp nel ruolo di Luigi XV.



Jeanne Du Barry: La Favorita del Re arriverà in Italia dal 30 agosto grazie alla Notorious Pictures.



Sinossi:

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l’altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte.