Frozen 3: Jennifer Lee non dirigerà il film

19/06/2023 |

Sono passate diverse settimane dall’annuncio da parte della Disney di voler realizzare il terzo capitolo di Frozen. Ora arrivano invece altre novità e sono piuttosto interessanti considerando che chiamano in causa la regia. A sorpresa, infatti, non ritroveremo dietro la macchina da presa Jennifer Lee, come riportato dalla stessa regista a The Wrap durante l’Annecy Animation Festival.



E se la Lee non dirigerà il film, chi si occuperà di realizzarlo? Al momento non ci sono novità, dunque bocche cucite in casa Disney sul nome di chi prenderà in mano il nuovo atto di questo franchise animato di assoluto successo.



Del progetto non si sa nulla, al momento è tutto da scoprire, anche se Bob Iger, Ceo della Disney, ha annunciato che presto verrà svelato qualche dettaglio. Non sappiamo dunque se il film ripartirà dal secondo capitolo o verrà studiata una storia pronta a partire da un punto differente.



Il primo Frozen al botteghino aveva incassato 1,28 miliardi di dollari mentre il secondo 1,4. I due film sono stati un autentico successo, con il primo che ha ricevuto l’Oscar come Miglior Film d’Animazione nel 2014. All’interno della pellicola il brano Let It Go è stato premiato con l’Oscar alla Miglior Canzone



Nella versione italiana Serena Autieri e Serena Rossi hanno dato voce ai due personaggi principali: Elsa e Anna.