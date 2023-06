Heart of Stone: il trailer internazionale del film con Gal Gadot

News





19/06/2023 |

Netflix presenta in anteprima il primo trailer internazionale di Heart of Stone, pellicola che vede protagonisti Gal Gadot e Jamie Dornan arriveranno su Netflix con il loro nuovo film: Heart of Stone. La piattaforma il prossimo 11 agosto rilascerà in streaming questo spy-thriller ad alta tensione.



Dopo Red Notice la Gadot torna in primo piano all’interno di una pellicola Netflix dove veste i panni di Rachel Stone, agente della CIA. Il cast di questa opera vede al suo interno anche Sophie Okonedo, Alia Bhatt, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi e Paul Ready.



Il film è diretto da Tom Harper che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder.



Stando alle prime indiscrezioni sulla trama, il film vede al centro di tutto il personaggio della Gadot, un’agente della CIA che si frappone tra la sua potente organizzazione globale di mantenimento della pace e la perdita del suo bene più prezioso e pericoloso.



Heart of Stone è prodotto da David Ellison della Skydance Media, da Dana Goldberg e Don Granger. Tra i produttori troviamo anche la Gadot, Jaron Varsano, Bonnie Curtis e Julie Lynn.