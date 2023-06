Tyler Rake avrà un terzo capitolo

News





19/06/2023 |

Arrivato su Netflix lo scorso 16 giugno, Tyler Rake 2 proverà a ripercorrere il successo ottenuto dal primo capitolo. Nel frattempo, però, le novità riguardanti il franchise ci raccontano che presto entrerà in lavorazione il terzo atto di questa storia, come annunciato da Sam Hargrave durante la premiere ufficiale del secondo film. Hargrave ha diretto e recitato nei primi due film, quindi a questo punto è facile pensare ad una sua conferma.



Tyler Rake 2, diretto ancora una volta da Sam Hargrave, ha una sceneggiatura curata da Joe Russo: al centro della scena troviamo ancora una volta il protagonista Chris Hemsworth, affiancato nel cast da Daniel Bernhardt, Golshifteh Farahani, Tinatin Dalakishvili ed Adam Bessa.



Tyler Rake 2 è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata ad Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.



Sinossi:

Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, l'australiano Rake si rimette a lavorare come mercenario esperto di operazioni speciali. Ad attenderlo c'è una nuova pericolosa missione: salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi.