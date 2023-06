Kraven - Il Cacciatore: il trailer italiano del film con Aaron Taylor-Johnson

News





20/06/2023

Direttamente dalla Sony Pictures ecco il primo trailer italiano ufficiale di Kraven - Il Cacciatore, spin-off del mondo di Spiderman. Protagonista della pellicola è Aaron Taylor-Johnson, diretto da J.C. Chandor che ha lavorato con un cast di assoluto livello. Nel film, infatti, recitano anche Russell Crowe, Christopher Abbott, Ariana DeBose, Alessandro Nivola, Fred Hechinger.



Chandor ha realizzato il film da una sceneggiatura scritta da Matt Holloway.



Kraven Il Cacciatore è uno dei nemici più temibili dell’Uomo Ragno. Nato in Russia, e trasferitosi negli Stati Uniti, Sergej Kravinoff, questo il suo vero nome, entra in contatto con una sostanza misteriosa durante un viaggio in Africa. La pozione gli regala poteri magici, portandolo di fatto ad avere le abilità di diversi animali. Tornato negli States collaborerà con il Camaleonte nel tentativo di uccidere Spider-Man.



Nelle sale italiane il cinecomic arriverà dal 5 ottobre.



Sinossi:

Kraven Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il protagonista di questo film vietato ai minori di 14 anni.