Emily Blunt parla del sequel di Edge of Tomorrow

20/06/2023 |

Tra i progetti in lavorazione affidati a Doug Liman spicca anche Live Die Repeat and Repeat, il sequel di Edge of Tomorrow. Il progetto è in fase di costruzione e ovviamente ad esso è stata accostata la coppia che ha lavorato al primo film: Tom Cruise ed Emily Blunt.



E in un’intervista rilasciata a Deadline, l’attrice ha spiegato del perché ci sono voluti tutti questi anni per vedere un nuovo capitolo: “Beh, mi piacerebbe farne un altro, non so quando e non so come ma mi piacerebbe, anche se non so che la mia schiena potrebbe sopportarlo”.

L’attrice ha raccontato che Cruise ha spesso scherzato con lei circa il costume: “Lo ha fatto nel modo più divertente e affascinante del mondo perché Tom Cruise con me è stato brillante. Dovevo solo farmi forza e farcela, altrimenti avrei passato l’intera lavorazione del film nella speranza che il mio costume fosse più leggero, cosa che non sarebbe accaduta. Ho però amato tanto questa esperienza e mi piacerebbe tornare a lavorare con Doug Liman. L’obiettivo sarebbe quello di creare un qualcosa di ambizioso come il primo film…”.



La Blunt non ha aggiunto altro, dunque non ci resta che attendere per capire se il film troverà una via per vedere la luce. Edge of Tomorrow è uscito nel 2014 e da anni si parla della possibilità del sequel cosa che è stata confermata da Liman sono nel 2020 quando è stato svelato anche il titolo (non sappiamo se provvisorio o meno).