La sociedad de la nieve: J.A. Bayona lavorerà ancora con Michael Giacchino

20/06/2023 |

A distanza di cinque anni da Jurassic World – Il Regno Distrutto, J.A. Bayona tornerà a lavorare con il compositore Michael Giacchino per il suo nuovo progetto intitolato La Sociedad de la Nieve. La conferma è arrivata da Netflix che si occuperà della produzione di questo serviva thriller.



La pellicola racconterà la storia della squadra di rugby uruguaiana che, in rotta verso il Cile nel 1972, si schiantò su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. I sopravvissuti furono costretti a ricorrere a misure estreme per sopravvivere.



Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques e Nicolás Casariego hanno curato la sceneggiatura del film adattamento l’omonimo libro di Pablo Vierci. Le riprese sono iniziate nel 2022 con diverse località che sono state già “toccate” dalla crew: la Spagna, l’Uruguay e il Cile. Tra le location troviamo anche la Valle de las Lagrimas dove è avvenuto l’incidente.



Tornando alla collaborazione con Giacchino, il regista Bayona ha definito il compositore “un artista camaleontico con un talento straordinario che gli permette di entrare in ogni progetto”.