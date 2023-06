Gal Gadot parla dei prossimi progetti dopo la cancellazione di Wonder Woman 3

News





20/06/2023 |

Lo scorso dicembre la Warner Bros. Pictures ha deciso di cancellare dalla sua fitta agenda il terzo capitolo di Wonder Woman. Una decisione che aveva lasciato tutti sbigottiti, considerando il successo ottenuto dai primi due film, ma che si allineava alla nuova strategia legata ai cinecomic in via di sviluppo, affidati a James Gunn e Peter Safran.



In molti si sono chiesti quale sarebbero stati i prossimi impegni di Gal Gadot al di fuori del personaggio di Wonder Woman, grazie al quale ha ottenuto un grande successo. Intervistata da Total Film l’attrice ha però evidenziato di avere le idee chiare a riguardo: “Iniziare e sviluppare storie che mi appassionano è una cosa incredibile. Il fatto di non dover stare ferma a casa ad aspettare la prossima offerta è qualcosa che mi fa sentire viva, mi tiene in vita. Non solo realizzerò i miei progetti, lavorerò ancora come attrice. Ma il fatto che io possa andare avanti e raccontare le storie che mi appassionano - da idee che ho concepito, o da idee che trovo affascinanti da persone che vogliono collaborare con noi - è una cosa incredibile”.



La Gadot lo scorso anno ha recitato in Red Notice e Assassinio sul Nilo mentre in questi giorni è al cinema con Fast X. L’attrice ha però tanti progetti in agenda: da Heart of Stone, con il trailer uscito pochi giorni fa, fino ad arrivare a Snow White.