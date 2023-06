Angel Manuel Soto parla di Blue Beetle

News

20/06/2023 |

Con l’avvento del Capitolo 1 della nuova fase di sviluppo della DCU, diversi cinecomic in fase di costruzione potrebbero subire cancellazioni o modifiche. Chi non verrà colpito da questa nuova strada indicata da James Gunn e Peter Safran sarà Blue Beetle, progetto in fase di lavorazione grazie alla regia di Angel Manuel Soto e con un trailer ufficiale lanciato lo scorso aprile.



In un’intervista rilasciata a Total Film, il regista ha sottolineato che il progetto rientra in questa fase di sviluppo: “Siamo parte di questo universo – ha raccontato Soto – siamo parte del mondo e dei piani che loro stanno creato per i futuri film del DCU”. Soto ha proseguito: “Questo non vuol dire che siamo legati ai film del passato. E’ vero, il nostro film vive in un mondo dove esistono i supereroi ma non significa che il nostro tragitto sia già segnato”.



Sul futuro di Blue Beetle ha precisato: “Abbiamo lavorato con la mentalità di voler creare almeno due film e il primo di questi vogliamo che sia il primo atto di una saga”.



Parlando del cast, protagonista di Blue Beetle è Xolo Maridueña. Il cast comprende Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, il Premio Oscar® Susan Sarandon e George Lopez.



La sceneggiatura è stata scritta da Gareth Dunnet-Alcocer. John Rickard e Zev Foreman sono i produttori e Walter Hamada, Galen Vaisman e Garrett Grant sono i produttori esecutivi.



L'arrivo nelle sale italiane è previsto per agosto 2023.



Sinossi:

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.