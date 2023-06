Challengers: il trailer italiano del film di Luca Guadagnino

News





20/06/2023 |

Luca Guadagnino, regista di Suspiria, Chiamami col tuo Nome e Bones and All, tornerà a settembre nelle sale con la sua nuova opera dal titolo Challengers. E alcuni tratti distintivi della pellicola li ritroviamo nel trailer ufficiale diffuso dalla Warner Bros. Pictures.



Il regista ha lavorato su una sceneggiatura curata da Justin Kuritzkes ed ha diretto un cast che vede al centro della scena Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor.



Sotto alla sinossi trovate il trailer!



Sinossi:

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist – West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor – The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.