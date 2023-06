A Quiet Place: Day One: Emily Blunt sarà presente? Ecco la sua risposta...

News





20/06/2023 |

Il 2024 sarà l’anno in cui arriverà nelle sale A Quiet Place: Day One, nuovo capitolo del franchise lanciato nel 2018 da John Krasinski. Il film porterà la saga ad un’evoluzione circa la storia, con nuovi personaggi e nuove trame che si intrecceranno. In molti si sono chiesti se Emily Blunt, protagonista dei primi due film, farà la sua apparizione anche in questo episodio.

L’attrice, intervistata da Deadline, ha spiegato però che quello che andremo a vedere sarà un progetto diverso rispetto agli altri due film: “Questo è il film di Lupita (in riferimento a Lupita Nyong’o, una delle protagoniste ndr). Un mio cameo? Capirete perché quando vedrete il film, tutto avrà senso. Questo è giusto un nuovo capitolo ed è un nuovo modo per capire cosa è successo. Non posso dire nulla a riguardo”.



A Quiet Place: Day One è diretto da Michael Sarnosky ed ha una sceneggiatura curata da Krasinski, da Jeff Nichols e Scott Beck. Nel film recitano anche Joseph Quinn, Djimoun Hounsou e Alex Wolff.



La trama al momento non è stata svelata.