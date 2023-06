The Brave and the Bold: Jensen Ackles dice la sua sul suo possibile coinvolgimento

News





21/06/2023

Dopo l’annuncio di voler realizzare una nuova pellicola appartenente all’universo di Batman, dal titolo The Brave and the Bold, iniziano a circolare voci e indiscrezioni su chi potrebbe interpretare l’Uomo Pipistrello. I fan di Batman hanno iniziato via web ad elencare i nomi di chi potrebbe indossare lo storico costume dell’eroe di Gotham City e nell’elenco è spuntato anche quello di Jensen Ackles, attore della serie sovrannaturale Supernatural.



E durante la convention Jus in Bello, andata in scena in Italia, lo stesso Ackles ha risposto ad alcune domande legate al possibile approdo sul set di The Brave and the Bold: “Un mio coinvolgimento? Non lo so e se lo sapessi non lo direi… Anche se mi piacerebbe farne parte, mi piacerebbe esserci”. Ackles non ha fornito ulteriori aggiornamenti e la sensazione è che attualmente il casting deve ancora mettere le basi per l'approdo sul set di chi sarà il protagonista.



Del progetto al momento sappiamo che sarà Andy Muschietti a dirigerlo e che si baserà sulla serie a fumetti di Grant Morrison che racconta della famiglia di Batman dove il figlio biologico di Bruce Wayne sarà il nuovo Robin.