Companion: Rupert Friend reciterà nel film

News

21/06/2023 |

Si allarga il cast di Companion, sci-fi thriller sviluppato dal team che ha realizzato il film Barbarian. All’interno della pellicola reciterà Rupert Friend che dunque lavorerà accanto a Sophie Turner, a Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri ed Harvey Guillén.

La regia è affidata a Drew Hancock che ha anche curato la sceneggiatura. Per il regista si tratta del suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Della trama non conosciamo nulla, così come del ruolo che è stato affidato a Friend.



La produzione del film è di Zach Cregger, regista pronto a sviluppare la pellicola Weapons, insieme a Raphael Margules, J.D. Lifshitz della BoulderLight Pictures e Roy Lee di Vertigo.

Friend è attualmente nelle sale con il film Asteroid City e ultimamente ha recitato in alcune serie tv quali Obi-Wan Kenobi e Anatomia di uno Scandalo.