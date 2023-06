Wicked Part Two: svelata la data di uscita

News





21/06/2023 |

La Universal Pictures ha fissato sul proprio calendario una nuova data di uscita di Wicked Part Two. L’adattamento del musical di Broadway non arriverà più il 25 dicembre 2025 ma è stato anticipato al 26 novembre sempre dello stesso anno, dunque durante il periodo del Ringraziamento. Lo spostamento della data sembra non essere casuale, considerando che anche il primo capitolo è stato anticipato al 27 novembre 2024 (la data iniziale era quella del 25 dicembre 2024). Alcune fonti sostengono – come riportato dall’Hollywood Reporter – che lo slittamento della data porterà benefici al film dal punto di vista dell’impatto del pubblico.



La regia sarà ancora una volta di Jon M. Chu con Cynthia Erico ed Ariana Grande al centro della scena. Il cast comprende inoltre Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey and Ethan Slater.



I film di Wicked, basati sul romanzo di Gregory Maguire, è adattato per il grande schermo dallo scrittore Winnie Holzman e dal compositore Stephen Schwartz.