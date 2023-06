El Muerto: la Sony Pictures cancella la data di uscita del film con Bad Bunny

News





22/06/2023 |

El Muerto, spinoff di Spiderman con protagonista Bad Bunny, non ha più una data di uscita. La Sony Pictures ha rimosso infatti dal calendario la pellicola, la cui uscita era stata inizialmente fissata per il 12 gennaio 2024. Di conseguenza lo studio ha modificato alcuni slot: Dumb Money, ad esempio, uscirà il 22 settembre invece che il 20 ottobre mentre The Book of Clarence prenderà il posto de El Muerto nello slot di gennaio.

La notizia arriva pochi giorni dopo l'annuncio dell'inizio delle riprese previsto per il prossimo 7 luglio.



Del progetto sappiamo che nei panni del protagonista troveremo Bad Bunny: l’artista sarà dunque chiamato a recitare nella parte di un uomo, di professione lottatore, che, dopo aver indossato una maschera da wrestler sudamericano appartenente da generazioni alla sua famiglia, riceverà strani e misteriosi poteri.



Non è chiaro se Spiderman farà la sua apparizione in questa pellicola che sarà destinata ad essere una standalone story. Nelle prossime settimane sono attese novità relative al cast che sarà diretto da Jonas Cuaron da una sceneggiatura di Gareth Dunnet Alcocer.