Priscilla: il teaser trailer del film di Sofia Coppola

22/06/2023 |

Tramite la A24 vi mostriamo il teaser trailer internazionale di Priscilla, la pellicola diretta da Sofia Coppola: per la regista si tratta del ritorno dietro la macchina da presa tre anni dopo On the Rocks. La Coppola, che ha curato la sceneggiatura, ha adattato il libro Elvis e Io scritto da Priscilla Presley e Sandra Harmon, un’autobiografia uscita nel 1985 che raccontava del rapporto tra Elvis Presley e Priscilla.



Per questa sua opera la regista ha diretto i due protagonisti Cailee Spaeny e Jacob Elordi.



La clip ci mostra, in rapida sequenza, alcune delle fasi del film, partendo dal primo incontro tra Elvis e Priscilla, passando per il matrimonio che andò in scena nel 1967. La relazione tra la coppia terminò nel 1973.



Priscilla non ha ancora una data di uscita. Vi lasciamo alla clip!