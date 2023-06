Dumb Money: il red band trailer del film di Craig Gillespie

News





22/06/2023 |

Dalla Sony Pictures ecco il red band trailer internazionale di Dumb Money, la pellicola di Craig Gillespie. Il film è basato su The Antisocial Network, libro di Ben Mezrich, e racconta la storia di un gruppo di persone che hanno provato a ribaltare le regole di Wall Street arricchendosi trasformando GameStop nella compagnia più in voga al mondo. Al centro di tutto c'è Keith Gill che inizia ad investire in Borsa e allo stesso tempo inizia ad usare Reddit per pompare le azioni. La sua strategia farà perdere miliardi ai vari fondi speculativi pronti a scommettere sul crollo in Borsa delle stesse azioni e farà crescere il valore di mercato di Gamestop provocando una forte reazione sul mercato. La Sony Pictures descrive il film una sorta di Davide contro Golia, con piccoli investitori amatoriali che si ritroveranno a mettere in difficoltà Wall Street.



Rebecca Angelo ha curato la sceneggiatura di Dumb Money che ha un cast principale composto da Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley e Seth Rogen.



Negli Stati Uniti il film uscirà a settembre.