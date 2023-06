The Beanie Bubble - Inflazione da peluche: online il trailer del film con Zach Galifianakis

News





23/06/2023 |

Apple ha rilasciato il trailer internazionale di The Beanie Bubble - Inflazione da peluche, film della Apple Original diretto da Kristin Gore e Damian Kulash, Jr. La stessa Gore ha scritto la sceneggiatura assieme a Zac Bissonnette.

Recitano nella pellicola Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan.



The Beanie Bubble - Inflazione da peluche arriverà su Apple TV+ dal 28 luglio ed è prodotto da Brian Grazer, Ron Howard e Karen Lunder di Imagine Entertainment. Galifianakis e Douglas S. Jones sono i produttori esecutivi.



Sinossi:

Perché il mondo ha improvvisamente trattato i pelouche come fossero oro? Ty Warner era un venditore di giocattoli frustrato fino a quando non ha avviato una collaborazione con tre donne e insieme hanno trasformato la sua geniale idea nei giocattoli più in voga della storia. "The Beanie Bubble" è una storia di fantasia ispirata a fatti realmente accaduti, su chi e cosa apprezziamo, e sugli eroi non celebrati i cui nomi non compaiono sulla famosa etichetta a forma di cuore.