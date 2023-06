Iniziate le riprese di Mortal Kombat 2

News

23/06/2023 |

Il secondo capitolo diè pronto per muovere i primi passi. A distanza di due anni dal primo film, dunque, ecco accendersi i motori della seconda pellicola dedicata al famoso videogame picchiaduro. L’annuncio è stato dato da, il produttore, che tramite Twitter ha voluto dare questo importante aggiornamento ai fan del genere, promettendo anche dei miglioramenti legati allo sviluppo del film.sarà diretto ancora una volta dacon Jeremy Slater che ha lavorato invece alla sceneggiatura.Per quanto riguarda il cast,tornerà come protagonista nel ruolo di Cole Young e con lui ci saranno Jessica McNamee, ovvero Sonya Blade, Mehcad Brooks, come Jax, Tadanobu Asano, nella parte di Raiden, Hiroyuki Sanada, nel ruolo di Scorpion, Chin Han, che sarà Shang Tsung, Ludi Lin, nel ruolo di Liu Kang, e Joe Taslim che interpreterà lo storico Sub-Zero.Diversi gli attori nuovi che reciteranno nel film: Martyn Ford, che sarà il villain Shao Kahn, Desmond Chiam, come Edenian King Jerrod, Ana Thu Nguyen, nella parte di Queen Sindel, e Damon Herriman, nei panni di Quan Chi.non ha una data di uscita.