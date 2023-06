You Gotta Believe, svelato il cast: presente anche Luke Wilson

News





23/06/2023 |

E' stato svelato il cast di You Gotta Believe, drama movie che sarà diretto da Ty Roberts. Nel film, basato sulla storia vera di Fort Worth, team texano che ha partecipato alla Westside Little League, reciteranno Luke Wilson e Greg Kinnear. Inoltre il cast è completato dalle presenze di Sarah Gadon, Michael Cash, Etienne Kellici e Molly Parker.



You Gotta Believe, attualmente in produzione, segue la storia di una squadra della Little League che dedica la propria stagione al padre morente di un giocatore e, nel frattempo, sfida ogni previsione per arrivare al campionato della Little League Baseball World Series, un gioco che è diventato un classico ESPN.

Wilson interpreterà il ruolo del padre morente, Bobby Ratliff, con Kinnear nei panni dell'allenatore Jon Kelly.



Il film è prodotto e finanziato dalla Santa Rita Film Co.. Tra i produttori troviamo anche Houston Hill e Roberts.