James Mangold parla del progetto Swamp Thing

23/06/2023

Tra i progetti che verranno sviluppati presto dalla DC Comics e dalla Warner Bros. Pictures spunta anche Swamp Thing, horror movie basato sul famoso fumetto. Il progetto è stato affidato alle mani di James Mangold che ha fornito un aggiornamento in merito alla pellicola durante una chiacchierata con Variety.



Uno dei passaggi più interessanti legati al film è quello sul potenziale dello stesso, con la possibilità secondo la DC Comics di trasformarlo in una saga. Un pensiero che però sembra non rispecchiare quello di Mangold: “Sono sicuro che la DC vede 'Swamp Thing' come un franchise – ha raccontato – mentre io lo vedrei come un film horror-gotico molto semplice, pulito, su questo uomo/mostro”.

Mangold ha proseguito: “Per anni ho immaginato di realizzare una specie di film stile Frankestein e sto lavorando per questo, uno standalone movie”.



Swamp Thing ha fatto il suo debutto in pianta stabile nell’Universo DC negli anni settanta.