Red Notice 2: Gal Gadot parla del sequel

Durante il fan event TUDUM, Gal Gadot è stata una delle protagoniste e ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche dei progetti futuri. L’attrice ha detto la sua su Red Notice 2, fornendo degli aggiornamenti. “Ne stiamo parlando tutti. Non so se posso dire qualcosa! Ho già letto la seconda sceneggiatura ed è... whoo! Ne siamo tutti molto entusiasti!”, sono state le parole della Gadot che ha dunque confermato che il film avrà presto un suo sviluppo.



Il primo film è stato diretto da Rawson Marshall Thurber, che nel 2022 aveva fornito alcuni aggiornamenti legati alla possibile evoluzione del franchise.



Red Notice ha visto protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds ed è stato uno dei film più visti su Netflix.



Questa la sua sinossi:

Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive.