Paddington In Perù: annunciato il cast del terzo film!

News





26/06/2023 |

Il franchise di Paddington si arricchirà di un terzo capitolo dal titolo Paddington In Perù. E la pellicola ha già mosso i primi passi, con la produzione che ha annunciato il cast principale. Nella pellicola, infatti, troveremo con tutta probabilità Olivia Colman, Antonio Banderas, Rachel Zegler ed Emily Mortimer, entrati in trattativa per far parte del progetto. I quattro attori si uniranno a Ben Whishaw e Hugh Bonneville, confermati dopo gli ultimi capitoli e destinati quindi a rientrare nel film. Inoltre, restando sempre in tema cast, è stato annunciato che Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris, Samuel Joslin e Imelda Staunton sono le altre star entrate in trattativa con StudioCanal.



Per quanto riguarda i ruoli la Colman interpreterà The Reverend Mother, descritta come una suora suonatrice di chitarra allegra e solare che gestisce la casa per orsi in pensione. Banderas interpreterà Hunter Cabot, un affascinante e intrepido capitano di un battello fluviale che si offre di aiutare la famiglia Brown nella loro avventura peruviana. Sua figlia, Gina Cabot, sarà interpretata da Rachel Zegler. Mortimer sarà invece la signora Brown, in sostituzione di Sally Hawkins, che ha interpretato il personaggio in Paddington e Paddington 2.



La storia metterà al centro della scena Paddington che decide di tornare in Perù per visitare la sua amata zia Lucy, che ora risiede nella casa per orsi in pensione. Con la famiglia Brown al seguito, segue un'emozionante avventura quando un mistero li catapulta in un viaggio inaspettato attraverso la foresta pluviale Amazzonica e fino alle cime montuose del Perù.



Il film sarà diretto da Dougal Wilson.