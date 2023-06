Svelato il poster del terzo capitolo di Diabolik

News





26/06/2023 |

La saga cinematografica di Diabolik, curata dai Manetti Bros., è pronta ad arricchirsi con un nuovo capitolo che la trasformerà di fatto in una trilogia. A dare l’annuncio del nuovo episodio è stata la 01Distribution che in rete ha svelato il poster ufficiale della pellicola che ritroveremo il prossimo autunno nelle sale.



La locandina in questione è particolare: sfondo nero, gli occhi della pantera in primo piano ed in basso il titolo ufficiale. Il film si chiama Diabolik, Chi Sei? ed entrerà nel cuore del personaggio, andando a raccontare la sua storia e la sua evoluzione, basandosi su uno dei fumetti curato dalle sorelle Giussani.



Il cast è vasto e vede Giacomo Gianniotti interpretare Diabolik affiancato da Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant e da Valerio Mastandrea che indosserà ancora una volta i panni dell’Ispettore Ginko. Recitano inoltre nella pellicolaMonica Bellucci, Massimiliano Rossi, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo, Barbara Bouchet.



Diabolik, Chi Sei? arriverà il 26 ottobre nelle sale.



Qui sotto trovate il poster!