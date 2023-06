Hunger Games: Ballata dellUsignolo e del Serpente: Jennifer Lawrence parla di un suo possibile cameo...

News





27/06/2023 |

Negli ultimi giorni si è parlato molto circa un’eventuale apparizione di Jennifer Lawrence all’interno del primo film di Hunger Games che ci porterà a vivere nuove avventure dopo la trilogia originale: Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente. In particolare le indiscrezioni raccontavano di un possibile cameo dell’attrice nel ruolo della nonna di Katniss Everdeen, ovvero il personaggio da lei interpretato nelle pellicole che abbiamo ammirato al cinema pochi anni fa.



Ospite di Andy Cohen nel format Watch What Happens Live, la Lawrence ha risposto proprio sull’argomento, facendolo in modo ironico: “Io nel ruolo della nonna di Katniss nel film Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente? Per Hollywood quindi ho 49 anni…” ha scherzato l’attrice, prendendo in considerazione il fatto che il film sarà ambientato più o meno 50 anni prima dell’originale. La Lawrence ha poi aggiunto: “No, non c'è nulla di vero”.



La regia di Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente è di Francis Lawrence che ha lavorato già ad alcuni film della trilogia originale. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Michael Lesslie e Michael Arndt.



Il film uscirà il 17 novembre 2023.



Sinossi:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.