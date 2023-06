La Maledizione della Queen Mary: il trailer italiano del nuovo film di Gary Shore

News





27/06/2023 |

Il prossimo 19 luglio sarà il giorno dell'arrivo nelle sale italiane di La Maledizione della Queen Mary, horror movie diretto da quel Gary Shore che in passato ha diretto Dracula Untold. Il regista ha curato anche la sceneggiatura con Tom Vaughan ed ha diretto un cast che vede protagonisti Joel Fry, Alice Eve e Nell Hudson.



La Eagle Pictures, che porterà il film al cinema, ha rilasciato il trailer ufficiale italiano.



Sinossi:

Nel 1938 una famiglia di artisti salpa a bordo del maestoso transatlantico di lusso Queen Mary, ma La traversata dell’oceano si trasforma ben presto in un incubo quando il padre, David, viene assalito da una furia omicida, e uccide brutalmente tutta la sua famiglia, condannando la nave a un destino maledetto. Molti anni dopo la famiglia Calder si imbarca sulla Queen Mary per un viaggio di lavoro insieme al figlio Lukas. Esplorando la nave, il bimbo si imbatte negli agghiaccianti spettri di quel passato di sangue, fino ad esserne completamente posseduto. Per salvare l’anima di Lukas, la famiglia Calder sprofonderà così in un incubo senza fine. Quali misteri si celano ancora negli spettrali corridoi della Queen Mary? Cosa dovranno sacrificare i passeggeri per arrivare alla fine del loro viaggio ancora in vita?