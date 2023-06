Saw X: ecco il logo ufficiale del film

News





27/06/2023 |

Tramite i canali social, la produzione di Saw X ha diffuso le prime informazioni legate al nuovo capitolo della saga horror. Innanzitutto possiamo vedere da vicino il primo logo del film (che trovate qui in basso) che ci mostra i classici caratteri già usati in passato per indicare il titolo e, sempre tramite i social, ecco arrivare l’informazione che la Lionsgate porterà questo episodio (un piccolo antipasto) al Midsummer Scream, evento che si terrà verso la fine di luglio. Per chi avrà la possibilità di partecipare alla convention, dunque, ecco che ci sarà anche un panel dedicato a Jigsaw.



Saw X vedrà Tobin Bell tornare nell'iconico ruolo di John Kramer, affiancato nel cast da Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach.



La regia di Saw X è stata affidata a Kevin Greutert che aveva già diretto Saw VI e Saw 3D – Capitolo Finale.



La Lionsgate, che porterà il film nelle sale dal 27 ottobre, ha rilasciato una nota: "Il ritorno di Tobin Bell nel franchise promuove quello che è l'obiettivo del franchise secondo la Lionsgate e la Twisted Pictures: realizzare un film in grado di catturare tutto quello che i fan di Saw amano del franchise, tenendoli col fiato sospeso con nuove trappole ed un nuovo mistero da risolvere".