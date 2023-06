Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi: Josh Gad parla del sequel

News





27/06/2023 |

Poche settimane prima dell’esplosione della pandemia, la Disney aveva annunciato la sua intenzione di realizzare il sequel di Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi. Il progetto era partito con la volontà, alla fine riuscita, di convincere anche Rick Moranis a tornare su un set, in questo caso per riprendere il ruolo di Wayne Szalinski, lo scienziato-inventore capace di costruire un macchinario in grado di rimpicciolire cose e persone e che sarà la casa del rimpicciolimento dei suoi figli.

A distanza di tre anni, però, del progetto, che vedeva coinvolto anche Josh Gad nel ruolo del figlio di Szalinski, non sono state rilasciate più informazioni.



A dare un aggiornamento, però, ci ha pensato lo stesso Gad con un semplice tweet: “Molti di voi mi chiedono cosa stia accadendo con questo film: la verità è che eravamo a pochi centimetri dall’inizio, poi è arrivato il Covid. Successivamente siamo andati vicini a poter ricominciare ma si sono messi in mezzo prima i miei impegni e poi un budget troppo alto. Se lo volete fatelo sapere alla Disney”.



Un tweet chiaro che al momento lascia l’impressione che tutto sia fermo, in attesa di sapere se qualcosa nei prossimi mesi verrà sviluppato.