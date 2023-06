Five Nights At Freddy's: diffuso un nuovo trailer italiano

News





28/06/2023 |

Dopo il primo trailer italiano uscito lo scorso giugno, la Universal Pictures ha rilasciato un'altra anteprima di Five Nights At Freddy's. L'horror movie, adattamento del famoso videogioco, è prodotto dalla Blumhouse Pictures.



Il film è interpretato da Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, con Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard. Five Nights at Freddy's è diretto da Emma Tammi ed è scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback.



Five Nights at Freddy's è prodotto da Jason Blum e Scott Cawthon. I produttori esecutivi del film sono Bea Sequeira, Russell Binder e Christopher H. Warner. Universal Pictures presenta una produzione Blumhouse, in associazione con Striker Entertainment."



La pellicola non ha ancora una data di uscita.



Sinossi:

Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear's Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy's non sarà così facile da superare.