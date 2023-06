Superman: Legacy: David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Clark Kent e Lois Lane

News





28/06/2023 |

Dopo tanta ricerca, rumors e voci varie ecco svelati i primi due attori che reciteranno all’interno di Superman: Legacy con due ruoli di primo piano. Innanzitutto è stato trovato il protagonista, ovvero la star che interpreterà Clark Kent. Nei panni della versione “giovanile” del ragazzo che diventerà l’eroe Superman troveremo David Corenswet mentre la parte di Lois Lane è stata affidata a Rachel Brosnahan.

Il film segnerà il lancio del nuovo universo della DC sotto il controllo di James Gunn e di Peter Safran della DC Studios.



Corenswet ha superato la concorrenza di Nicholas Hoult e Tom Brittney, anche loro in lizza per il ruolo, così come la Brosnhahan ha avuto la meglio su Emma Mackey e Phoebe Dynevor.



Nel passato il personaggio di Superman è stato interpretato soltanto da tre attori. Christopher Reeve, infatti, ha portato l’eroe al cinema verso la fine degli anni settanta, storia poi che si è ripetuta con Brandon Routh nel Superman Returns curato da Bryan Singer nel 2006 mentre negli ultimi tempi è stato Henry Cavill a restituire linfa vitale cinematografica al personaggio.



Superman: Legacy, che sarà diretto da James Gunn, uscirà nelle sale a luglio 2025.