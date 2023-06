Eric Roberts reciterà nellhorror movie Down Below

News





28/06/2023 |

Ci sarà anche il candidato all’Oscar Eric Roberts all’interno di Down Below, horror movie a tinte psicologiche che sarà diretto da Spyder Dobrofsky. Il film, attualmente in produzione, vedrà protagonisti anche Hutch Dano e Christopher Livingston.



La trama di Down Below è incentrata su un giovane sceriffo e un sospetto criminale: le vite di entrambi si intrecceranno quando scopriranno di perseguitati da una forza sinistra durante la vigilia di Natale. Roberts interpreterà uno psicologo appartenente al corpo di polizia che sta attraversando un periodo difficile con il suo attuale paziente, ovvero un poliziotto che è stato recentemente sospeso per un atto di violenza su un civile.



Down Below è prodotto dalla High Stake Entertainment.